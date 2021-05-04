Возобновление строительства "Северного потока 2" ожидается в конце мая 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Строительство газопровода "Северный поток 2" после очередного иска немецких экологов может быть возобновлено с конца мая. Об этом РИА Новости сообщил регулятор.

Истцы считают, что проект пагубно скажется на морской фауне и флоре.

Ранее в Газпроме заверили, что проект будет завершен в 2021 году.

Напомним, что газопровод "Северный поток - 2" подразумевает строительство двух нитей газопровода общей протяженностью 2,5 тысячи километров. Он протянется от России до Германии по дну Балтийского моря.