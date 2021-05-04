В Гамбурге считают, что суд против "Северного потока — 2" будет долгим

В Гамбурге считают, что процесс против "Северного потока — 2" будет долгим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В суде Гамбурга заявили, что дата начала слушаний по иску немецких экологов против строительства газопровода "Северный поток — 2" пока не определена.

"Дата устного слушания дела в административном суде пока не предвидится и также не ожидается в ближайшее время", - заявили в пресс-службе РИА Новости. Представители суда добавили, что из-за сложности процесса часто увеличивается время процедуры.

Напомним, что ранее немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство российского проекта "Северный поток — 2". В заявлении сказано, что проект якобы разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей. При этом общая зона влияния в десять раз больше.

Проект газопровода "Северный поток — 2" подразумевает строительство двух нитей из России в Германию общей протяженностью 2,5 тысячи километров.