Дочь Билла Гейтса назвала непростым периодом жизни развод своих родителей

Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей Фото: REUTERS

Дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды Дженнифер прокомментировала развод своих родителей.

- Это непростой период для всей нашей семьи. Пока я сама пытаюсь разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи, — написала она у себя в Instagram.

Она также добавила, что не будет комментировать детали бракоразводного процесса. Дочь бизнесмена выразила благодарность за поддержку со стороны подписчиков и уважение к частной жизни ее семьи.

Напомним, 4 мая основатель компании Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака. Он сообщил, что супруги много работали над отношениями и долго размышляли, но все же приняли решение расторгнуть брак.Там же отмечается, что за все эти годы они "вырастили трех удивительных детей и построили фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь".