Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака Фото: REUTERS

Билл и Мелинда Гейтс после 27 лет брака приняли решение развестись. Об этом основатель компании Microsoft написал в понедельник, 3 мая, в Твиттере.

- После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак, - говорится в сообщении, которое подписано и Биллом, и Мелиндой.

Там же отмечается, что за все эти годы они "вырастили трех удивительных детей и построили фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь".