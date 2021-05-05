Президент Таджикистана приедет в Москву на парад Победы 9 мая 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в субботу, 8 мая, проведет переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который также примет участие в параде 9 мая в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», - приводит ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос, планируется ли российский лидер проводить отдельную встречу с президентом Таджикистана помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Как отметил Песков, визит Рахмона для переговоров с Путиным 8 мая в Москву был запланирован еще до событий на киргизско-таджикской границе.

Напомним, утром 3 мая Киргизия и Таджикистан завершили отвод своих военных и техники от границы после конфликта. Сейчас продолжается работа совместной комиссии по осмотру территории, на которой ранее находились вооруженные подразделения.