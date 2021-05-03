Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы. Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Киргизия и Таджикистан завершили процесс отвода своих воинских подразделений от границы. Об этом в понедельник, 3 мая, говорится в сообщении киргизской Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности.

- Стороны отвели дополнительные силы и средства от линии государственной границы вглубь своих территорий, - говорится в заявлении.

В настоящее время продолжается работа совместной комиссии по осмотру территории, на которой ранее находились войска и техника обеих сторон. Отмечается, что за эту ночь Киргизия не зафиксировало инциденты и перестрелки на границе.

Как сообщал сайт kp.ru, Бишкек и Душанбе начали отвод своих вооруженных сил из зоны конфликта вчера днем. В погранслужбе Киргизии оценили ситуацию на границе с Таджикистаном как стабильную, отметив при этом, что киргизские пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме.

Соглашение о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории Киргизия и Таджикистан подписали 1 мая. Вчера киргизский лидер Садыр Жапаров в своем обращении к согражданам предложил таджикской стороне создать комиссию по поддержанию мира, подчеркнув, что стороны не должны допускать повторного конфликта, из-за которого может пострадать еще больше людей.

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