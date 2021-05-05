Делегация Индии на саммите G7 самоизолировалась из-за заражения двух ее членов коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация Индии, участвующая в работе встречи министров иностранных дел стран Группы семи (G7) в Лондоне, ушла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя получили положительный результат на коронавирус. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Как уточняется, уход на самоизоляцию после положительных результатов анализов на COVID-19 предусмотрен специальным протоколом, разработанным для первой за два года очной встречи глав Министерств иностранных дел стран G7, которая проходит с 3 по 5 мая в британской столице Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в объединении.

Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции, Италии, США, Канады и Японии на мероприятие также приглашены верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой, а также представители Австралии, Индии, Южной Кореи и Южно-Африканской республике.

Напомним, что в Индии в последнее время тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией. Так 1 мая в стране было выло 401 993 новых случая заражения, что стало мировым рекордом, а на следующий день за сутки умерло рекордное число зараженных - число летальных исходов из-за инфекции составило 3 780 .