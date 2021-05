Twitter заблокировал аккаунт для публикации заявлений с сайта Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Руководство популярной социальной сети Twitter заблокировало аккаунт, созданный в сервисе микроблогов специально для того, чтобы публиковать заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, передает телеканал NBC News.

Напомним, 9 января 2021 года администрация соцсети навсегда закрыла республиканцу доступ к его аккаунту в Twitter и пообещала блокировать любую учетную запись, если выявит, что ею пользуется экс-президент США.

Ранее сообщалось, что заблокированный во всех крупных соцсетях Трамп запустил новый сайт под названием From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). Новая интернет-платформа размещена на сайте комитета политических действий Save America («Спасти Америку»), там будут публиковаться обращения Трампа к своим сторонникам.

А недавно в Twitter появился аккаунт @DJTDesk (сокращенное название этой платформы), создатели которого указали в профиле, что здесь будут публиковать посты «С рабочего стола Дональда Трампа». Страница была закрыта через несколько часов после ее создания.