Роскосмос спрогнозировал, где бесконтрольно падающая китайская ракета войдет в атмосферу

Роскосмос: ступень китайской ракеты может войти в атмосферу в районе Тиморского моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторая отработавшая ступень китайской ракеты-носителя может войти в атмосферу Земли южнее Индонезии в районе Тиморского моря, заявили в пресс-службе Роскосмоса.

- Согласно расчетам по состоянию на 8 мая, объект может войти в атмосферу после 02:30 ночи по московскому времени 9 мая южнее Индонезии в районе Тиморского моря, - приводит ТАСС слова представителей госкорпорации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил сегодня, 8 мая о самом большом зафиксированном торможении ступени. По его данным, ступень потеряла 50 километров в апогее и 10 километров в перигее, "что в несколько раз превышает динамику предыдущих дней".

Он также отметил в своём Telegram-канале, что ступень войдёт в атмосферу сегодня: от 02:34 ночи до 08:28 утра 9 мая

- Так называемая «медиана» - среднее значение в интервале вероятностей - точка в Тихом океане восточнее Новой Зеландии, 05:54 9 мая 2021 года. Ранее появившуюся информацию американской стороны не подтверждаем. Продолжаем наблюдение, - добавил Рогозин.

Напомним, ранее ВВС США сообщили, что отработавшая ступень 9 мая войдёт в атмосферу над Туркменией При этом, как сообщал сайт KP.ru, по данным официального представителя МИД Китая, большая часть обломков ракеты сгорит при входе в атмосферу.

Напомним, 29 апреля 2021 Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" национальной космической станции.

4 мая стало известно, что огромная часть китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" неконтролируемо падает обратно на Землю и может совершить падение в неизвестную точку.