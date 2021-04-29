Китай осуществил запуск модуля будущей орбитальной станции

Запуск базового модуля "тянхэ" был осуществлён с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань Фото: REUTERS

В четверг, 29 апреля 2021, Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" национальной космической станции, сообщает Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в 11:23 по местному времени (06:23 по московскому) с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Через восемь минут модуль вышел на заданную орбиту.

Китай планирует после выведения базового модуля "Тяньхэ" в космос запустить корабль "Тяньчжоу-2", а затем - пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (космонавтами). После стыковки с "Тяньхэ" станция станет обитаемой.

На монтаж всех узлов станции и на 11 запусков уйдёт около года. За это время на орбиту доставят два лабораторных и базовый модули, четыре грузовых корабля, а также запланировано четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами. Предполагается, что орбитальная станция будет в эксплуатации около 15 лет.