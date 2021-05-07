ВВС США: отработавшая ступень ракеты "Чанчжэн-5B" войдет в атмосферу над Туркменией 9 мая

МИД КНР назвал крайне низкой угрозу от падения обломков китайской ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большая часть обломков ракеты "Чанчжэн-5B" сгорит при входе в атмосферу, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В ведомстве также отметили низкий риск для воздушной навигации и для объектов на земле.

При этом Военно-воздушные силы США прогнозируют вход отработавшей ступени ракеты в атмосферу над Туркменией 9 мая 2021 года.

Представитель МИД Китая также отметил на брифинге, что ракета-носитель была спроектирована "особым образом", благодаря чему большинство ее частей разрушится и сгорит при вхождении в атмосферу.

Напомним, в прошлый четверг, 29 апреля 2021, Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" национальной космической станции.

4 мая стало известно, что огромная часть китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" неконтролируемо падает обратно на Землю и может совершить падение в неизвестную точку.

5 мая, как сообщал сайт KP.ru, представитель Пентагона Майк Ховард заявил, что вышедшая из-под контроля после запуска китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B может войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе в период с 8 по 10 мая.