Манижа изменила слова песни для «Евровидения». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Манижа изменила текст своей конкурсной песни Russian Woman ("Русская женщина"), которую она исполнит на конкурсе "Евровидение" в Нидерландах. Об сообщила сама певица в субботу на первой конференции песенного конкурса.

"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену", - пояснила участница от России.

Сайт kp.ru решил подчеркнуть место, в котором певица изменила смысл слов:

"You’re strong enough to bounce against the wall", - первоночальный вариант.

"You’re strong enough to break against the wall", - измененный вариант для исполнения на конкурсе.

Ранее Манижа провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Для исполнения песни Russian Woman Манижа выбрала два наряда - сначала она появится на сцене в объемном платье из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном рабочем комбинезоне.

"Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3.