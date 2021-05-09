Вторая ступень китайской ракеты может войти в атмосферу Земли над Средиземным морем

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» стартовала с космодрома Вэньчан в Китае 29 апреля 2021 года Фото: REUTERS

Вторая ступень китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» (CZ-5B), которая вышла из-под контроля и падает на Землю, может войти в атмосферу нашей планеты в районе Средиземного моря, и произойдет это ранним утром 9 мая, приблизительно в 05:11 по московскому времени, сообщает портал space-track, который анализирует данные Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). При этом отмечается, что погрешность расчета времени специалистами составляет около часа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета-носитель CZ-5B стартовала с космодрома Вэньчан в Китае 29 апреля 2021 года, она вывела на орбиту базовой модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской космической станции.

А на в начале этой недели, 4 мая, стало известно, что 18-тонная вторая ступень ракеты неуправляемо возвращается на Землю и с 8 по 10 мая может упасть в любой точке планеты. С тех пор эксперты и аналитики выдвигали несколько версий, где именно это может произойти.

Ранее Военно-воздушные силы США прогнозировали вход отработавшей ступени в атмосферу над Туркменией также в воскресенье, 9 мая. В Китае считают, что большая часть обломков ракеты сгорит при входе в атмосферу, угрозы людям нет.