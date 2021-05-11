Президент Таджикистана выразил соболезнования Путину после стрельбы в казанской школе

Таджикскимй президент выразил соболезнования Путину после стрельбы в казанской школе. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту России Владимиру Путин после стрельбы в школе в Казани. Он отметил, что "с глубокой скорбью и возмущением" воспринял новость о произошедшем. Телеграмма опубликована на официальном сайте главы государства.

- Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления, — написал Рахмон.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Бывший ученик учреждения пришел в школу и открыл стрельбу. В результате погибло 9 человек, включая семерых детей. Еще более 20 человек пострадали.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину соболезнования после стрельбы в казанской школе. В своем письме он отметил, что "глубоко потрясен" новостью о трагедии.

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.