У устроившего стрельбу в школу в Казани диагностировано заболевание головного мозга. Фото: оперативная съемка.

Следственный комитет России сообщил, что у Ильназа Галявиева, стрелявшего в детей в казанской школе, в 2020 году было диагностировано заболевание головного мозга.

В сообщении ведомства сказано, что ранее Галявиев несколько раз обращался к врачам с жалобами на головную боль.

- Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, - сообщили в СК.

По данным следователей, с начала года близкие отмечали у него агрессивность и вспыльчивость, сам он несколько раз обращался к врачам с сильными головными болями.

На допросе молодой человек заявил следователям, что он Бог.

Напомним, 11 мая стал для Казани страшным днем. 19-летний житель города возомнив себя всевышним, пришел в гимназию №175 для уничтожения биомусора. Ильназ Галявиев открыл стрельбу в родной школе. Жертвами злоумышленника стали девять человек, из них семь - дети. Всего пострадали 32 человека.

В момент происшествия в школе не было охраны. Учебное заведение отказалось от защиты в 2019 году. За порядком смотрела вахтерша, которая и нажала тревожную кнопку, когда Ильназ открыл огонь по детям.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.