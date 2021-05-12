Суд Советского района Казани арестовал устроившего стрельбу в школе Ильназа Галявиева на два месяца. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Суд Советского района Казани арестовал устроившего стрельбу в школе Ильназа Галявиева на два месяца.

Молодой человек заявил во время заседания, что не имеет тяжких заболеваний. В совершенном преступлении он признался. Но, между тем, ранее СК сообщил, что у Галявиева обнаружена болезнь мозга, что могло стать причиной его неадекватного поведения.

Также во время заседания выяснилось, что Ильназ Галявиев совершил в школе не менее 17 выстрелов.

Суд арестовал устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева на два месяца. Фото: соцсети.

Напомним, 11 мая молодой человек устроил стрельбу в казанской школе. Жертвами преступления стали девять человек, семь из которых - дети. Всего пострадал 21 человек. Оружие он приобрел легально - у него были необходимые документы.

12 мая в республике объявлен траур. Занятия во всех школах отменены. Погибших при стрельбе учеников и учителей похоронили.