Мурашко: трое детей, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани, прооперированы в Москве

Мурашко рассказал, что трое детей, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани, прооперированы в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что трое детей, пострадавшие во время стрельбы в казанской школе, прооперированы в Москве. Он подчеркнул, что операции продолжаются.

"Трое детей наиболее тяжелых были прооперированы вчера вечером и сегодня в Москве. Манипуляции хирургические мы продолжаем, этого требует ситуация", - сказал министр.

Двое детей, пострадавших при стрельбе в Казани, остаются в крайне тяжелом состоянии, также сообщил глава Минздрава.

Президент РФ открыл совещание с членами правительства миной молчания по погибшим 11 мая в гимназии №175 в Казани. Он отметил, что преступление, которое совершил Ильназ Галявиев, варварское.

Напомним, что 11 мая ознаменовалось для Казани страшной трагедией. 19-летний житель города пронес в гимназию №175 ружью и устроил стрельбу. От рук злоумышленника погибли девять человек, семь из них - дети. 12 мая Советский районный суд города взял Галявиева под арест на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение. У преступника диагностировали заболевание мозга, что могло стать причиной неадекватного поведения.

Спецборт МЧС РФ перевез в Москву пострадавших при стрельбе в школе. За ними ведут круглосуточное наблюдение врачи.