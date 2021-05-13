Глава Минпросвещения: все школы России проходят проверку безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Все российские школы в настоящее время проходят проверку безопасности. Об этом сообщил глава министерства просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным в четверг, 13 мая.

Министр отметил, что в ближайшее время специалисты подготовят единые требования к безопасности российских школ. Сейчас все регионы страны предпринимают меры для обеспечения безопасности учебных учреждений.

- В регионах идет проверка безопасности всех школ, и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности. Это сделают в самое ближайшее время, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Как писал сайт kp.ru, сегодня российский президент Владимир Путин поручил разработать единый подход обеспечения безопасности и антитеррористической защиты образовательных организаций в стране на фоне стрельбы в школе в Казани, где погибли девять человек. Глава государства подчеркнул, что трагедия, которая произошла 11 мая, указала на существующие проблемы в этом вопросе.