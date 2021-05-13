Владимир Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности учебных заведений
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности и антитеррористической защиты учебных заведений.
Российский лидер отметил, что инцидент в казанской школе указал на существующие проблемы в этом вопросе.
- Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций, — сказал Путин.
Также российский лидер призвал усилить контроль за оборотом оружия в стране, отметив, что решения должны быть жесткими.
- Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими, — заявил президент.