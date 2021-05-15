Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт"

В Венесуэле зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало в стране однокомпонентную российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" и одобрило её применение, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

- Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла, - сказано в сообщении на сайте вакцины.

Ранее вакцинацию первым компонентом "Спутника V" - "Спутник Лайт" одобрили в Анголе и Бахрейне. Россия зарегистрировала препарат 6 мая 2021 года. Его эффективность в защите от заражения коронавирусом составляет 79,4%.