Как сделать прививку вакциной Спутник Лайт в Москве

Первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве стартовал очередной этап исследования вакцины «Спутник Лайт». Для испытания нового препарата от коронавируса приглашают добровольцев. Напомним, это «легкая» версия прививки «Спутник V», которая в отличие от оригинала состоит не из двух, а из одного компонента.

— Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек, — рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для исследования вакцины используют прошлый опыт: электронные протоколы осмотра, мобильное приложение «Дневник добровольца» и телемедицинский центр.

Вице-мэр Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

КОНКРЕТНО

Как принять участие в исследовании

Для записи перейдите на сайт. Нажмите кнопку «Записаться». Нужно заполнить простую анкету. Если вы подходите, с вами свяжутся организаторы исследования по телефону и пригласят проехать в один из пунктов. Все набирают 3000 добровольцев-испытателей.

Нужно быть старше 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний. Московская прописка или полис не важны. Не подходят кандидаты, которые уже имеют антитела к коронавирусу, уже вакцинированы от ковида «Спутником V» или за последние 30 дней делали любую другую прививку.

Также принимать участие в исследовании нельзя, если за последние две недели болели ОРВИ. Заказан вход аллергикам с реакцией на лекарственные препараты.

Беременным и кормящим женщинам, а также людям с тяжелыми хроническими заболеваниями не рекомендуется записываться на исследование.

СПРАВКА «КП»

Если оригинал вакцины «Спутник V» сделан из двух компонентов, то версия «Лайт» лишь из одного. В разработке института Гамалеи использованы 26-й серотип аденовируса и 5-й — по одному на каждый компонент. «Легкая» версия это по сути постановка лишь первого компонента — идентичного по составу.

Гипотеза разработчиков гласит, что для выработки достаточного уровня антител хватит и одной прививку. Если предположение ученых подтвердится, то в будущем «Лайт» и версию V будут комбинировать при ревакцинации. То есть первый раз пациент ставит оригинал вакцины, а в будущем продлевает иммунитет лишь одним компонентом.

Также «Спутник Лайт» хотят использовать для пациентов от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ даже после постановки одного компонента.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве готовят еще одно исследование с участием добровольцев — назальной формы вакцины от коронавируса. Ее делают для тех, кому противопоказаны инъекции. Она также из двух компонентов, только к ампуле прилагается спрей-насадка. Специалисты не ждут, что препарат будет столь же эффективен, как оригинал, зато более безопасен.

А на базе детской больницы имени Башляевой начнут клиническое исследование «Спутника V» для подростков.