Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Следственный комитет завершил расследование 58 уголовных дел о распространении фейковой информации в интернете. В понедельник, 17 мая, во время открытия международного молодежного юридического форума в Петербурге глава СК Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в сети.

Председатель правоохранительного ведомства напомнил, что новое законодательство в прошлом году включило в Уголовный кодекс России новые статьи 207.1 и 207.2, предусматривающие уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации, которая может представлять угрозу для жизни людей или влечет тяжкие последствия.

- Мы реализуем эти новеллы. И в минувшем году было расследовано и завершено 58 уголовных дел о фактах вброса фейковой информации. Необходимо с бороться с этим явлением, в том числе и мерами реформирования уголовного и иного законодательства, - подчеркнул Александр Бастрыкин.

Он добавил, что такие информационные вбросы наносят серьезный ущерб национальной безопасности, экономике государству, а также общему положению дел в стране.