2019-11-29T15:16:08+03:00
Общество

Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейковыми новостями

В перечень попали паблики "Вконтакте", страницы Facebook и YouTube-каналы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роскомнадзор опубликовал список сайтов и страниц в социальных сетях, которые неоднократно распространяли недостоверную информацию в интернете. В перечень вошли источники, два или более раз упомянутые Генеральной прокуратурой в обращениях к ведомству.

В настоящий момент в нем почти 30 пунктов. Здесь есть публичные сообщества соцсети "Вконтакте", страницы отдельных пользователей на Facebook и "Мой мир", а также каналы видеохостинга YouTube и самостоятельные интернет-ресурсы. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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