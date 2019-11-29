Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейковыми новостями
Роскомнадзор опубликовал список сайтов и страниц в социальных сетях, которые неоднократно распространяли недостоверную информацию в интернете. В перечень вошли источники, два или более раз упомянутые Генеральной прокуратурой в обращениях к ведомству.
В настоящий момент в нем почти 30 пунктов. Здесь есть публичные сообщества соцсети "Вконтакте", страницы отдельных пользователей на Facebook и "Мой мир", а также каналы видеохостинга YouTube и самостоятельные интернет-ресурсы. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU