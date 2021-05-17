Армия Израиля нанесла удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС

Эскалация конфликта Палестины и Израиля продолжается с 10 мая Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также сообщила, что штаб располагался в районе Римал на севере сектора Газа и был центральной частью "террористической инфраструктуры группировки ХАМАС", а также базой для военной разведки объединения.

В ЦАХАЛ также сообщили, что военные Израиля заранее сообщили о предстоящей атаке всем мирным жителям, проживающем в здании, и дали время эвакуироваться.

Ранее армия Израиля разрушила ракетными ударами 11-этажное здание в секторе Газа. В нём располагались жилые апартаменты и офисы нескольких мировых СМИ. Всех сотрудников и жителей здания также заранее предупредили об ударе и позволили всем эвакуироваться. Позже израильские военные сообщили, что ХАМАС расположил в здании военную технику, а мирных жителей использовал как "живой щит".