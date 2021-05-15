Армия Израиля объяснила, зачем нанесла удар по высотке в Газе

Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в Газе Фото: REUTERS

Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по одиннадцатиэтажному зданию в Газе, где располагались несколько офисов международных СМИ, апартаменты и коммерческие организации. Израильские военные объяснили, что внутри многоэтажки находилось военное оборудование группировки ХАМАС. Кроме того, за час до атаки Израиль оповестил о готовящемся ударе всех гражданских. Военные утверждают, что ХАМАС использовал офисы в здании в качестве "живого щита".

- Перед нанесением удара Армия обороны Израиля заблаговременно предупредила гражданских лиц в здании и предоставила им достаточно времени для эвакуации. <...> Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа, - сказано в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Как сообщал ранее сайт KP.ru, сегодня, 15 мая, Израиль нанёс удар четырьмя ракетами по высотному зданию в Газе. Здание полностью разрушено.

Напомним, сильнейшее с 2014 года обострение палестино-израильских отношений началось 10 мая 2021 года. Полицейские Иерусалима выселили несколько палестинских семей из домов в квартале Шейх-Джаррах, поскольку суд признал, что по закону дома принадлежат нескольким еврейским семьям. За этим последовали столкновения палестинцев с полицейскими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.