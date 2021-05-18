В Госдуме рекомендовали денонсировать Договор по открытому небу Фото: REUTERS

Комитет Госдумы по международным делам в ходе заседания, состоявшегося во вторник, 18 мая, единогласно рекомендовал палате принять внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом рассказал председатель комитета Леонид Слуцкий.

«Решение принято единогласно. Вопрос включен в повестку пленарного заседания Государственной думы 19 мая», - уточнил депутат.

Слуцкий отметл, что после выхода из договора Вашингтона российская сторона лишилась возможности проведения инспекционных полетов над американской территорией, тем временем США имеют доступ к «закрытой информации», собранной странами НАТО - участницами договора.

«Мы пытались увещевать наших коллег в том, что нет никаких оснований к выходу из договора, открытое небо должно быть одной из ключевых составляющих международной безопасности. Нас не услышали», - сообщил он, добавив, что ожидает единогласной поддержки Госдумой законопроекта о денонсации ДОН.

Напомним, в конце прошлого года Вашингтон вышел из ДОН, после чего Москва заявила о намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться США. В начале мая правительство РФ одобрило предложение о денонсации договора по открытому небу.