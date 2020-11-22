США выходят из Договора по открытому небу

США перестают быть участником Договора по открытому небу Фото: REUTERS

В воскресенье, 22 ноября, истекает ровно шесть месяцев с тех пор, как американская администрация уведомила всех участников Договора по открытому небу (ДОН) о выходе Соединенных Штатов из этого соглашения.

Таким образом, 22 ноября США перестают быть участником Договора, и военные инспекторы страны больше не смогут проводить наблюдательные полеты над территорией других государств – участников ДОН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора по открытому небу 21 мая. При этом он заявил о хорошем шансе для нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями. Позже сенаторы-демократы потребовали немедленной остановки выхода страны из соглашения, поскольку, по их мнению, глава Белого дома запустил этот процесс незаконно. Правда, к отмене решения Вашингтона это не привело.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.