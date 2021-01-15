Москва приняла решение выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России, указав на то, что после решения Вашингтона в ноябре выйти из соглашения, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, однако ответа от США так и не получила.«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В МИД РФ отметили, что Вашингтон «под надуманным предлогом» приняли решение выйти из соглашения. В заявление говорится, что тем самым был существенно нарушен баланс интересов участников договора, «нанесен серьезный ущерб его действию», а также подорвана его роль как «инструмента укрепления доверия и безопасности».Напомним, что ночью на 22 ноября Вашингтон завершил процедуру выхода из Договора по открытому небу. МИД РФ отметил, что Москва продолжит добиваться твердых гарантий выполнения условий соглашения другими участниками, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выход американской стороны из ДОН сделал соглашение нежизнеспособным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:США вышли из Договора по открытому небу: что это значит и какие будут последствияСША больше не часть открытого неба. В воскресенье истекли полгода, который были у властей страны, чтобы передумать выходить из договора 1992 года. Но Вашингтон стоит на своем: это больше не в их национальных интересах (подробнее)