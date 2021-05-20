Путин: Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

Президент подчеркнул, что пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом пытались многие. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать и извратить нашу историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. Он констатировал, что с этой тенденцией страна сталкивалась во все времена.

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы", - сказал глава государства на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Путин отметил, что с каждым годом Россия становится сильнее, и это все больше вызывает желания ослабить ее и дискредитировать. На его взгляд, "принцип один, причина одна - сдерживание России".

Президент Отметил, что именно поэтому многие нечистоплотные политики пытаются бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны.

Ранее глава российского государства уже неоднократно отмечал, что значение советского народа в победе в Великой Отечественной Войне неоспоримо.

Также президент отметил, что Россия "выбьет зубы всем, кто попытается откусить от нее что-нибудь". Владимир Путин подчеркнул, что многие считают, что сибирские богатства не могут принадлежать одной России. По словам главы государства, "это странно слышать".