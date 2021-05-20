Путин: Россия выбьет зубы всем, кто захочет от нее что-то откусить

Путин заявил, что все хотят от России что-то откусить. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать.

По словам президента, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только одной России. Путин подчеркнул, что "странно слышать такие вещи, особенно публично".

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - подчеркнул в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Президент подчеркнул, что Россию за границей некоторые считают слишком большой даже несмотря на то, что она после распада СССР утратила значительную часть. Он отметил, что СССР — "это не что иное, как историческая Россия, только [она] называлась по-другому".

Также Путин выразил мнение, что историю России все время пытаются оболгать и извратить. По словам президента этого нельзя допустить, чтобы сохранить память о великих победителях, которых в живых осталось не так уж много.