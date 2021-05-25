В России сократилось число заключенных

В России стало меньше заключенных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что в России продолжает сокращаться количество заключенных в колониях и СИЗО.

- Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), по состоянию на 1 мая этого года, составила 478 200, — сказал Лебедев на пленарном заседании Совета судей.

Он отметил, что сокращение происходит "из-за гуманизации законодательства". Отмечается, что за последние полтора года число заключенных сократилось на 9%.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал изучить инициативу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замещении трудовых мигрантов заключенными. Володин, ссылаясь на официальные данные, заявил, что стране необходимо около 1 миллиона трудовых мигрантов. При этом, согласно данным ФСИН, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится около 478,2 тысяч человек, из которых право на исполнение наказания в виде принудительных работ имеет примерно 188 тысяч граждан.