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Общество25 мая 2021 8:38

Володин предложил изучить идею замещения трудовых мигрантов заключенными

Спикера Госдумы отметил, что инициатива ФСИН не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Евгения ГУСЕВА

Инициативу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замещении трудовых мигрантов заключенными следует изучить. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что сама идея не новая.

«Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена», - заявил спикер Госдумы, указав на необходимость понимать, что эта мера не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов.

Володин, ссылаясь на официальные данные, заявил, что стране необходимо около 1 миллиона трудовых мигрантов. При этом, согласно данным ФСИН, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится около 478,2 тысяч человек, из которых право на исполнение наказания в виде принудительных работ имеет примерно 188 тысяч граждан.

Напомним, на прошлой неделе директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в России для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов. По его словам, речь не идет о ГУЛАГе, поскольку человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру. Как писал сайт kp.ru, глава Минюста Константин Чуйченко назвал инициативу правильной. СК РФ также поддержал идею ФСИН.