Канада заявила о необоснованности санкций России в отношении девяти своих граждан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Канады считает необоснованными и неприемлемыми санкции России в отношении девяти своих граждан.

"Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы", - сказал ТАСС источник в канадском МИД.

Ранее в понедельник, 7 июня, РФ запретила въезд в страну девятерым гражданам Канады за антироссийский курс. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что такое решение было принято в ответ на введенные Канадой санкции против граждан нашей страны. Она отметила, что предлог канадского правительства надуман на фоне противоправных действий ранее осужденного российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.