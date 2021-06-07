МИД России внес в черный список девять граждан Канады Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия внесла девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список. Об этом в понедельник, 7 июня, говорится в сообщении на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

Отмечается, то канадские власти продолжают поддерживать направленные против РФ инициативы и оказывать неуместную поддержку ультранационалистического режима на Украине и русофобских сил в Прибалтике, а также без всяких оснований обвинять Россию в «агрессии» против украинской стороны.

- Такие действия со стороны Канады негативно сказываются на восстановлении диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой. В ответ на введенные канадским правительством 24 марта под надуманным предлогом незаконные санкции против россиян принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе девяти гражданам Канады, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

В черный список включили канадских министра юстиции, главу федеральной тюремной службы, комиссара канадской конной полиции и его заместителя , главу управления по внутренней политике аппарата премьер-министра страны, министра по взаимодействию с регионами, замглавы Минобороны Канады, замглавы штаба национальной обороны, а также начальника разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

МИД России отметил, что РФ остается открытой к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения.