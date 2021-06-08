Посольство РФ в Вашингтоне назвало учения Arctic Challenge "провокационными". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge "(Арктический вызов"), которые планируется провести с участием Соединенных Штатов, провокацией.

"Маневры Arctic Challenge с участием ВВС США в Европе (USAFE) провокационны. Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития арктического региона", - сказано в заявлении посольства в Twitter.

Напомним, что учения Arctic Challenge каждые два года проводят ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии. Они проходят с использованием боевой авиацией в Европе, и являются одними из крупнейших в мире.

США представит на маневрах отряд морской пехоты из десяти многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet, которые буду сопровождать воздушные танкеры KC-130 и самолеты 452-й морской авиационной транспортной эскадрильи (VMGR-452). Финляндия направит на учения около 250 морских пехотинцев.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что обеспокоен наращиванием присутствия боевых кораблей США в Арктике. По его словам, в регионе ведется конкуренция за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Министр отметил, что РФ занимается укреплением обороны границ и активно развивает Северный флот.