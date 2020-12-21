США активизировались у границ России в 2020 году, сообщил Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Соединенные Штаты активизировались у границ России в текущем году. Об этом он сообщил в понедельник, 21 декабря на коллегии Министерства обороны страны.

- США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике, за год увеличили интенсивность разведки у российских границ на 15 процентов, - отметил Сергей Шойгу.

Напомним, ранее американский министр обороны заявил, что США выведут из Германии почти 12 тысяч своих военнослужащих, большая часть из которых отправятся домой. Однако половину американские военных решили передислоцировать в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. После этого США объявили об отправке в Польшу дополнительно одной тысячи своих военных, помимо уже присутствующих на территории страны 4,5 тысяч.