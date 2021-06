Общество 8 июня 2021 14:58

Причину масштабного сбоя работы сайтов СМИ и соцсетей во всем мире назвал провайдер Fastly

Ранее о проблемах сообщали пользователи сайтов Twitter, CNN, New York Times, Amazon, Reddit, The Guardian, Vice, Wired, BBC, The Verge, Le Monde, GitHub и Spotify