Причину масштабного сбоя работы сайтов СМИ и соцсетей во всем мире назвал провайдер Fastly

Авария у CDN-провайдера Fastly стала причиной масштабного сбоя сайтов СМИ и соцсетей во всем мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К масштабному сбоя работы сайтов популярных медиа, социальных сетей и стриминговых сервисов стала авария у американского поставщика облачных сервисов Fastly. Об этом сообщила пресс-служба CDN-провайдера.

- Мы определили конфигурацию сервиса, которая вызывала сбои в работе наших партнеров по всему миру, и отключили эту конфигурацию. Наша глобальная сеть возвращается в режим онлайн, — говорится в сообщении компании в Twitter.

CDN (Content Delivery Network) — это географически распределенные сети, благодаря которым пользователи могут загружать контент гораздо быстрее. Сообщается, что провайдером Fastly пользуются многие популярные медиа-сайты.

Напомним, 8 июня сбой в работе сайтов Twitter, CNN, New York Times, Amazon, Reddit, The Guardian, Vice, Wired, BBC, The Verge, Le Monde, GitHub и Spotify зафиксировали по всему миру. При загрузке сайтов СМИ у пользователей появлялась ошибка 503, которая выдаётся при перегрузке. Согласно данным сервиса, больше всего сообщений о проблемах поступило от пользователей стримингового сервиса Twitch. На сбои пожаловались почти две тысячи человек.