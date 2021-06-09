Во Львове националисты не дали российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину Фото: РИА Новости

Во Львове националисты пытались спровоцировать российских дипломатов, не дав им возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Последние новости сегодня 2021».

В тот момент, когда дипломаты направлялись к памятнику, к ним подошли украинские националисты и начали задавать провокационные вопросы. После этого националисты запретили дипломатам пройти к памятнику, заявив, чтобы они «уезжали в Россию и там диктовали свои права».

Когда сотрудники российского консульства сели в служебный автомобиль, их проводили лозунгом украинской повстанческой армии* (запрещена в РФ) «Слава Украине! Героям слава!». Стоит отметить, что находившиеся рядом сотрудники полиции никак не реагировали на происходящее. По информации телеканала «360», провокацию устроили представители «Национального корпуса»* (организация, запрещенная в РФ).

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах республики, в котором не нашлось места русским. По словам дипломата, такие законы укрепляют неонацистские позиции Киева.