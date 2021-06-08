Захарова: закон о коренных народах Украины укрепляет неонацизм

Захарова осудила законопроект президента Зеленского о коренных народах республики Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах республики. По мнению дипломата, инициатива укрепляет Киев на неонацистских позициях.

Как написала Захарова в своем Телеграм-канале, такие законы являются «маргинальными». Подобные инициативы сигнализируют о том, что народы других государств не могут претендовать на равные с украинской нацией права и рискуют быть высланными в любой момент, отметила представитель российского МИД.

«И ведь под действие закона подпадают миллионы человек!» – возмутилась Захарова.

Напомним, 20 мая появился текст законопроекта Зеленского о коренных народах Украины. При этом русских в этом списке нет. В проекте говорится, что коренной народ - этническое меньшинство, которое сформировалось на территории страны и имеет самобытные язык и культуру, традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины и не имеет собственной страны за пределами Украины.

Как писал сайт kp.ru, Госдума выступила против законопроекта о непризнании русских коренным народом на Украине.