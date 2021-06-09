Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов Фото: РИА Новости

В России будет запущена программа обновления военных комиссариатов, в ходе которой им придадут образцовый вид, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

По словам министра, военкоматы необходимо сделать современными, чтобы военнообязанные приходили в них по собственному желанию, а не «по принуждению или по повестке». Как отметил Шойгу, «военкомат в армии – это как гардероб в театре».

Главе Тверской области глава Минобороны дал на реализацию программы в регионе год. Руденя в свою очередь заверил, что область сможет справиться с этой задачей быстрее.

Сайт kp.ru писал о внезапном визите Шойгу в военкомат Черемушкинского района Москвы. В ходе проверки министр удивился наличию в военкомате микроволновки и холодильника при отсутствии компьютеров.