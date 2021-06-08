Шойгу нагрянул с проверкой в военкомат: «Вы, как партизаны, письма в дупло закладываете?!»

Шойгу и сам участвует во внезапных проверках. Причем, уже не раз. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Лет 7 назад министр обороны Сергей Шойгу стал инициатором внезапных проверок в армии. И с тех пор их объявляют регулярно. Так войска отучаются от советской привычки к показухе, когда они за месяц до «неожиданной тревоги» знали, когда ее объявят. Я и сам, когда служил на Дальнем Востоке однажды был поражен «секретным» намеком буфетчицы из Дома офицеров: «Товарищ лейтенант, а вы в курсе, что ваш танковый полк в следующий вторник поднимут по тревоге в 5 утра».

А теперь вот выяснилось, что Шойгу и сам участвует во внезапных проверках. Причем, уже не раз.

В минувший понедельник министр (без традиционной генеральской свиты) неожиданно нагрянул в военкомат Черемушкинского района Москвы и наделал там немало шороха. Сведений об инфарктах у военкома и его подчиненных не поступало, но кое-кто валидола глотнул. Все было почти как на картине Ильи Репина «Не ждали». Министр шел по военкоматовскому коридору, и никто ему навстречу не выскакивал на дрожащих ногах. Никто просто не подозревал в кабинетах, что за дверью — Шойгу. Военком семенил позади министра (не зная, куда девать руки) и рыком пытался подать подчиненным предупредительный «сигнал тревоги»:

- Любовь Романовна!!!

Такой тон Шойгу не понравился, он сделал замечание офицеру.

Судя по всему, Сергей Кужугетович застал военкоматовских сотрудниц за обедом, поскольку с ходу пожелал им приятного аппетита (за тарелкой и с ложкой в руке министра не встречают).

Любовь Романовна оказалась дамой не робкого десятка, не растерялась и сразу решила обаять Шойгу:

- Сергей Кужугетович, да вы в жизни гораздо красивее, оказывается, чем по телевизору!

Министр поблагодарил за комплимент, но это ничуть не сбило его рабочего настроя. Он спросил у женщин, как они поддерживают связь с другими военкоматами.

- По обычной почте. Получаем письма, кладем в ячейку, - ответили ему.

Шойгу был поражен тем, что в кабинете не увидел ни одного компьютера. И с «наждачком» в голосе произнес:

- Я у вас третий раз уже. Ничего не меняется! У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по «электронке» связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... Вы что? Как партизаны что ли письма в дупло закладываете?! Что это за работа такая?

Выводы министр делал уже за закрытыми дверями. Въедливо разбирался, почему в военкомате «каменный век». К тому же Минобороны давно открыло для служебной переписки «закрытый» интернет-канал (Воентернет). Почему же тут нет компьютеров для работы по этому каналу?

На жесткие вопросы министра пришлось отвечать не только военкому, но и его командирам. Я поговорил с ними. Они честно признали, что еще не все поспевают за прогрессом, иные начальники «от беды подальше» вовсе ограничили количество компьютеров в военкоматах (борьба за сохранность служебной тайны). И все дружно матерят время, когда при бывшем министре Сердюкове военкоматы «кастрировали, унижали и распогонивали». Чего я только не наслышался! И что машины у военкоматов тогда отобрали, из-за чего «бабушки на своих ногах разносили повестки». Что с военкоматовских офицеров сняли погоны. Что зарплата у людей маленькая, а для работы с закрытой сетью их надо специально готовить: «А то тетенька нажмет не ту кнопку и секретная информация улетит в ЦРУ!».

Шойгу тоже слышал все это. И, кстати, еще в прошлом году принял решение вернуть офицерские должности в военкоматы. Нынешняя же внезапная проверка Шойгу позволила ему не с чужих слов, а лично увидеть и другие проблемы, которые надо решать.