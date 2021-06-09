Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста из-за провокации националистов у памятника Пушкину

Российское посольство направило в МИД Украины ноту протеста после инцидента с националистами во Львове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство направило в министерство иностранных дел Украины ноту протеста после того, как украинские националисты помешали дипломатам России возложить цветы к памятнику Александру Пушкину.

- В тот же день мы направили ноту протеста в МИД Украины с указанием на то, что, несмотря на присутствие на месте полиции, помощи и защиты нашим дипломатам оказано не было. Усматриваем в этом нарушение статей Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в части обязательств принимающей стороны по обеспечению свободного передвижения, защиты от посягательств на личность, свободу и достоинство консульских работников, — говорится в сообщении посольства.

Также российская сторона потребовала провести расследование инцидента и информировать посольство о его результатах.

Напомним, во Львове националисты пытались спровоцировать российских дипломатов, не дав им возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. В тот момент, когда дипломаты направлялись к памятнику, к ним подошли украинские националисты и начали задавать провокационные вопросы. После этого националисты запретили дипломатам пройти к памятнику, заявив, чтобы они "уезжали в Россию и там диктовали свои права".