В Госдуме предложили ввести прибавку к пенсии для многодетных родителей

В Государственной думе предложили ввести прибавку к пенсии для многодетных родителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Государственной думы от партии КПРФ предложили отменить ограничение, согласно которому россияне получают прибавку к пенсии только за четырех родителей.

- У нас государство на всех уровнях декларирует как цель повышение рождаемости и поддержку многодетных семей. Тем более странно видеть подобные правила, когда за первых четырех детей надбавка увеличивается, а далее — нет, — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Он добавил, что такая политика несправедлива. Сейчас за одного ребенка родитель получает дополнительно 266,9 рубля, за второго — 800,8 рубля, за третьего — уже 1601,5 рубля, а за четвертого — 2402,3 рубля. Парламентарии предложили выплачивать за пятого ребенка 3203 рубля, за шестого — 4003 рубля.

Ранее председатель Союза пенсионеров России и первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам. Он отметил, что в будущем индексация будет возвращена "при первой же возможности", так как "это справедливо".