Экономист объяснил, почему США не поможет Киеву в борьбе с «Северным потоком -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме вынуждены признать, что строительство «Северного потока -2» дойдет до своего логичного завершения – это почти свершившийся факт.

Теперь американские власти пытаются вести переговоры об условиях экспорта российского газа в Европу и обеспечении интересов Украины.

Киев понимает, что со временем потеряет транзит и просит помощи у заокеанских партнеров.

- Украина должна быть морально к этому готова. Еще Арсений Яценюк, бывший премьер-министр страны прогнозировал, что в будущем Незалежная станет аграрной державой. То есть, вернется в те времена, когда газ и нефть не использовались, а электричество было предметом баловства алхимиков, - полагает экономист Василий Колташов.

Несмотря на попытки Киева демонстрировать дружбу с США и Европой, последняя заинтересована в скорейшем завершении строительства, чтобы не зависеть от украинского транзита, который контролируется Вашингтоном.

- «Северный поток - 2» важен для Германии, он позволит Берлину при любой конъюнктуре и ценах на нефть получать по выгодным контрактам природный газ, который обеспечивает работу немецкой экономики, - комментирует Колташов ФАН.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен назвал худшие последствия для Вашингтона, которые спровоцировал газопровод - это отравленные отношения с Германий.

По его мнению, после запуска отношения между партнерами будут серьезно испорчены, сообщает телеканал "360".