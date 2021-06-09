Песков: после саммита с Байденом Путин будет открыт к любому общению с прессой

Дмитрий Песков сообщил, что после саммита с Джо Байденом Владимир Путин будет открыт к любому общению с прессой Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после переговоров с американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин будет открыт к любой форме общения с прессой.

- Президент Путин открыт к любому варианту (общения с прессой) - с и без совместной пресс-конференции. Сам президент в любом случае намерен пообщаться с кремлевским пулом, — цитирует Пескова РИА Новости.

Так он отреагировал на слова официального представителя Белого дома Джен Псаки которая сообщила, что США надеется на согласие РФ провести совместную пресс-конференцию Путина и Байдена.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Президент России Владимир Путин намерен обсудить на саммите с американским лидером Джо Байденом вопрос кибербезопасности. Он напомнил, что обвинения в кибератаках предъявляют России еще с 2016 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы заявила о вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах.