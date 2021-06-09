Лавров: Путин планирует обсудить с Байденом вопрос кибербезопасности

Лавров сообщил, что Путин планирует обсудить с Байденом вопрос кибербезопасности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин намерен обсудить на саммите с американским лидером Джо Байденом вопрос кибербезопасности, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Здесь у нас недостатка доброй воли…Мы десятки раз предлагали садиться за стол переговоров и выкладывать конкретные факты и те озабоченности, которые есть у сторон – категорический отказ (получали). Сейчас, надеюсь, мы обсудим эту тему и поймем, насколько администрация Байдена готова честно вести работу на этом направлении», – сказал Лавров во время форума «Примаковские чтения».

Глава МИД РФ напомнил, что обвинения в кибератаках предъявляют России еще с 2016 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы заявила о вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах.

Как писал сайт kp.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна пресекать кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории.

Сообщалось, что в США произошла кибератака на нефтепровод Colonial Pipeline. В результате действий хакеров были не только похищено около 100 Гб корпоративных данных, но и полностью остановлена работа трубы, которая снабжает половину Восточного побережья Америки бензином, мазутом и дизельным топливом.

Как писал Washington Post, «эксперты по кибербезопасности уверены, что группировка хакеров действовала с территории России».

Напомним, ранее американские СМИ обвинили в кибератаках российских хакеров, но доказательств не привели. При этом тогда еще действующий президент США Дональд Трамп предположил, что за кибератаками может стоять и Китай.

Ранее США угрожали России «не просто санкциями» за приписываемые кибератаки. Москва опровергла свою причастность к кибератакам.