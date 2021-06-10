В России объявили персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, дипломат должен покинуть территорию страны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, в четверг, 10 июня, временный поверенный в делах Северной Македонии в России Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в Министерство иностранных дел РФ, где ей была вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника дипмиссии республики в Москве

«Данная мера является ответом на принятое в мае сего года северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, 19 мая Северная Македония приняла решение о высылке российского дипломата, которого в республике объявили персоной нон грата. Причины высылки внешнеполитическое ведомство раскрывать не стало. Позже член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заверил, что на подобный недружественный шаг обязательно последуют ответные меры.