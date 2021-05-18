Bloomberg: Северная Македония высылает дипломата РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Македония приняла решение о высылке российского дипломата.

«Северная Македония высылает российского дипломата», - передает агентство Bloomberg.

Как национальный информационный портал МКД, Министерство иностранных дел Северной Македонии подтвердил информацию о высылке российского дипломата и сообщил, что «в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония».

Напомним, в конце апреля Италия приняла решение о выслалке из страны военного атташе при российском посольстве в Риме. Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в Москве Курцио Пачифичи. В МИД РФ отметили, что такое решение принято в качестве ответной меры «на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей» в отношении российского димломата в Италии.

В свою очередь Министерство иностранных дел Италии назвало решение Москвы о высылке из России сотрудника военного атташата итальянского посольства «безосновательным и несправедливым».