Nord Stream 2 AG объявил, что морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена Фото: REUTERS

Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока - 2", сообщил, что морская часть первой нитки трубопровода технически завершена.

- 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом, — говорится в сообщении оператора.

Там добавили, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Они выполняются в соответствии с необходимыми разрешениями.

Ранее глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал решение американской администрации временно исключить компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта "Северный поток – 2" - из пакета санкций.Министр иностранных дел ФРГ добавил, что Европа и Соединенные Штаты должны согласовывать политику в отношении России, Китая и Белоруссии.