Глава МИД Германии назвал «воодушевляющим сигналом» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал решение американской администрации временно исключить компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта «Северный поток – 2» - из пакета санкций. Об этом политик заявил в ходе конференции глав диппредставительств Германии за рубежом во вторник, 8 июня.

- Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing и приостановка санкций со стороны США против оператора газопровода «Северный поток – 2» являются воодушевляющими сигналами, - сказал Хайко Маас.

Министр иностранных дел ФРГ добавил, что Европа и Соединенные Штаты должны согласовывать политику в отношении России, Китая и Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя администрация Штатов считает завершение строительства трубопровода «свершившимся фактом». По его словам, сейчас американская сторона ведет с властями Германии переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта газа Россией в Европу.